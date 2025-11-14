Осколки БПЛА повредили распределительное устройство Нововоронежской АЭС

Поврежденное оборудование находилось за территорией блоков

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 14 ноября. /ТАСС/. Оборудование на открытом распределительном устройстве было повреждено на территории Нововоронежской атомной электростанции (АЭС) осколками беспилотника в ночь на 13 ноября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе станции.

Ранее губернатор региона Александр Гусев сообщал, что в ночь на 13 ноября дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над Нововоронежем были уничтожены и подавлены восемь беспилотных летательных аппаратов. В результате атаки было повреждено вспомогательное электрооборудование АЭС, какое именно - не уточнялось.

"Осколками повреждено оборудование на открытом распределительном устройстве за территорией блоков. Благодаря слаженной работе специалистов Нововоронежской АЭС неисправности были оперативно устранены, и блоки включены в сеть", - сказали в пресс-службе.