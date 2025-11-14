Балицкий предупредил о возможном отключении света из-за атаки ВСУ

За ситуацией следят пять аварийных бригад

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Отключение энергоснабжения ожидается в части Запорожской области из-за атаки со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В связи с очередной атакой ВСУ по объектам критической инфраструктуры возможно отключение электроснабжения в населенных пунктах южнее Днепрорудного, Малой и Великой Белозерки", - написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что для предотвращения отключения электроснабжения работают пять аварийных бригад.

"При этом Минэнерго региона координирует действия всех участников энергосистемы Запорожской области с целью минимизации отключенных потребителей. Подача тепла не будет приостановлена. Обеспечено бесперебойное питание, отопление работает в штатном режиме", - добавил Балицкий.