Бывшему вице-губернатору Самарской области Гендину отменили приговор

Причиной стало истечение срока давности преступления

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Мосгорсуд отменил приговор по одному из уголовных дел бывшего вице-губернатора Самарской области Геннадия Гендина в связи с истечением срока давности преступления, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Речь идет о деле о хищении 3,8 млн рублей.

"Приговор Таганского суда города Москвы отменен в части отбывания наказания Гендиным в связи с истечением срока давности инкриминируемого преступления", - сообщили правоохранители.

10 сентября Таганский суд Москвы приговорил к шести годам колонии Геннадия Гендина по уголовному делу о хищении 3,8 млн рублей. Вину в совершенном преступлении он не признал.

Гендину также предъявили обвинение в хищении около 100 млн рублей по другому уголовному делу по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Вину в совершении этого преступления он тоже не признает.