ТАСС: в Челябинске арестовали коммерсанта по делу о даче взяток сотрудникам ФСИН

Накануне мужчину задержали

ЧЕЛЯБИНСК, 15 ноября. /ТАСС/. Центральный районный суд Челябинска избрал меру пресечения в виде содержания под стражей коммерсанту по уголовному делу о даче взяток высокопоставленным сотрудникам регионального ГУ ФСИН. Накануне его задержали по делу о коррупции сотрудники управления ФСБ России по региону совместно с коллегами из ГУ СБ ФСИН России. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Коммерсант, подозреваемый в даче взяток, арестован судом", - сказал собеседник агентства.

Собеседник агентства пояснил, что речь идет о коммерсанте Георгии Грязнове. Его фамилия ранее не фигурировала в сообщениях о владении крупными активами региона.

Ранее суд арестовал первого заместителя начальника регионального ГУ ФСИН полковника внутренней службы Сергея Бульчука; начальника ОСБ ГУ ФСИН области полковника внутренней службы Олега Мохова; главного бухгалтера ведомства полковника внутренней службы Марину Уфимцеву.

По данным силовиков, сотрудники ГУ ФСИН в числе прочего использовали производственные мощности пенитенциарных учреждений и труд осужденных для личного обогащения. Возбуждены уголовные дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), п. "г", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки).