В больницах Перми находятся 12 пострадавших в ДТП с микроавтобусом

Среди них один ребенок

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. На лечении в больницах Перми после ДТП с микроавтобусом в Кунгурском районе находятся 12 пострадавших, среди которых один ребенок. Об этом сообщил ТАСС помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

"На лечении в больницах Перми находятся 12 пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Кунгурском районе Пермского края, среди них 1 ребенок. Состояние 7 пострадавших врачи оценивают как тяжелое, остальные, включая ребенка, - в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении.

Кузнецов добавил, что министерством организованы телемедицинские консультации со специалистами федеральных медцентров. Оказание помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.