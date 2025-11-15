В больницах Перми находятся 12 пострадавших в ДТП с микроавтобусом
Редакция сайта ТАСС
10:25
обновлено 10:36
МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. На лечении в больницах Перми после ДТП с микроавтобусом в Кунгурском районе находятся 12 пострадавших, среди которых один ребенок. Об этом сообщил ТАСС помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Читайте также
Автобус столкнулся с грузовиком. В ДТП в Пермском крае погибли семь человек
"На лечении в больницах Перми находятся 12 пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Кунгурском районе Пермского края, среди них 1 ребенок. Состояние 7 пострадавших врачи оценивают как тяжелое, остальные, включая ребенка, - в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении.
Кузнецов добавил, что министерством организованы телемедицинские консультации со специалистами федеральных медцентров. Оказание помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.