Полиция не смогла доказать умысел при наезде автобуса на людей в Стокгольме

Погибли три человека

Редакция сайта ТАСС

СТОКГОЛЬМ, 15 ноября. /ТАСС/. Причина наезда двухэтажного автобуса на людей в Стокгольме пока не установлена, однако нет данных, свидетельствующих о том, что водитель намеренно врезался в остановку. Об этом сообщила полиция Швеции.

"У нас есть картина последовательности событий, но она неясна. Нет никаких указаний на то, что это было преднамеренно", - приводит слова представителя полиции Улу Эстерлинга телеканал SVT.

В результате наезда погибли три человека. Еще трое пострадали, двое из них находятся в больнице. Водитель, который также находится на лечении в больнице, допрошен и задержан. Как выяснила полиция, после высадки пассажиров он готовился сделать остановку, но когда автобус должен был направиться на парковку, произошло что-то, что привело к аварии.

В деле задействована комиссия по расследованию несчастных случаев. Коллеги характеризуют водителя как опытного работника, утверждая, что не понимают, что могло произойти.