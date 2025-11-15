На Запорожье из-за удара ВСУ 5 тыс. абонентов остались без света

Повреждена подстанция Васильевской РЭС

Редакция сайта ТАСС

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Около 5 тыс. абонентов остались без электричества из-за удара украинских войск по объектам критической инфраструктуры и повреждения подстанции в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В результате очередного удара противника по объектам критической инфраструктуры повреждения получила подстанция Васильевской РЭС. На время проведения аварийно-восстановительных работ будет отключена часть абонентов сел Малая и Великая Белозерка, Орлянское, Видножино, Ясная Поляна, всего около 5 тысяч абонентов", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.

Он добавил, что идут восстановительные работы для скорейшей подачи электричества и минимизации последствий атаки.

Вечером 14 ноября Балицкий сообщил, что в регионе возможно отключение энергоснабжения в ряде населенных пунктов южнее Днепрорудного, Малой и Великой Белозерки из-за атаки со стороны Вооруженных сил Украины. Для предотвращения отключения света работали пять аварийных бригад. При этом подачу тепла не приостанавливали. "Обеспечено бесперебойное питание, отопление работает в штатном режиме", - добавил Балицкий.