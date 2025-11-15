В Челябинске завели дело после ДТП с автобусом, в котором пострадали пассажиры

Дело завели за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности

ЧЕЛЯБИНСК, 15 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту автоаварии с автобусом "Лиаз" в Челябинской области, где пострадали пассажиры, включая ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"По поручению и. о. руководителя регионального СК РФ следователем следственного отдела по Металлургическому району Челябинска возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.

По информации управления, в настоящее время истребована документация, касающаяся организации перевозки пассажиров и обеспечения их безопасности в пути, выполняется комплекс первоначальных следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее в пресс-службе Минздрава Челябинской области сообщили, что на месте ДТП с автобусом работали восемь бригад скорой помощи. Всем пострадавшим незамедлительно оказана медицинская помощь. Госпитализированы 12 человек, из них один ребенок. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое, остальные стабильны.

По данным пресс-службы Госавтоинспекции города, в аварии пострадали семь человек. По предварительной информации Госавтоинспекции, автобус "Лиаз" (маршрут №123) наехал на препятствие, а после этого и на опору моста на улице Рождественского.