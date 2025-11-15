Еще один мирный житель пострадал из-за атак ВСУ по Белгородской области

У него диагностировали минно-взрывную травму и осколочные ранения

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 15 ноября. /ТАСС/. Мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автомобиль в Новой таволжанке Шебекинского округа Белгородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба региона.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

Ранее оперштаб сообщал, что в результате атак ВСУ пострадали два человека.

"За медицинской помощью в Шебекинскую ЦРБ обратился мужчина, который пострадал в результате атаки дрона на автомобиль в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа. Врачи диагностировали ему минно-взрывную травму и осколочные ранения. От предложенной госпитализации он отказался, лечение продолжит амбулаторно", - говорится в сообщении.

В оперштабе отметили, что в Шебекинском округе в селе Муром от детонации FPV-дрона повреждены крыши, окна и входные группы двух частных домов, а в селе Мешковое в результате атаки дрона загорелась кровля частного дома. Возгорание ликвидировано.

"В селе Гора-Подол Грайворонского округа FPV-дрон атаковал легковой автомобиль - транспортное средство получило повреждения. Информация о последствиях уточняется", - проинформировали в оперштабе.