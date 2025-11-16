Водолазы МЧС России осматривают Гольяновский пруд, где нашли тело ребенка

Полиция ищет причастного к совершению преступления

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Группа водолазов МЧС России проводит осмотр Гольяновского пруда, где нашли останки тела ребенка. Об этом сообщается в Telegram-канале московского СК.

"Следователями и криминалистами столичного СК с привлечением группы водолазов МЧС России продолжается осмотр места происшествия", - говорится в сообщении.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе московского ГУ МВД России, останки тела ребенка нашли в пруду во время реконструкционных работ. В пресс-службе уточнили, что следственно-оперативная группа работает на месте происшествия. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Также проводится комплекс мероприятий для установления и задержания причастного к преступлению. По факту происшествия следственным управлением по Восточному административному округу Следственного комитета РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство).