На Камчатке за сутки зафиксировали восемь афтершоков
Редакция сайта ТАСС
21:13
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 ноября. /ТАСС/. Афтершоки после июльского землетрясения магнитудой 8,8 продолжаются на Камчатке, за сутки ученые зафиксировали восемь сейсмособытий.
Читайте также
Что известно о землетрясении на Камчатке
Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.
"За сутки произошло восемь афтершоков магнитудой до 5,0. В населенных пунктах ощущался один из них", - сказали в ведомстве.
В регионе активны пяти вулканов. По мнению ученых, землетрясения пробудили некоторые из них.