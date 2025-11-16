На Камчатке за сутки зафиксировали восемь афтершоков

Один из них ощущался в населенных пунктах

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 ноября. /ТАСС/. Афтершоки после июльского землетрясения магнитудой 8,8 продолжаются на Камчатке, за сутки ученые зафиксировали восемь сейсмособытий.

Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.

"За сутки произошло восемь афтершоков магнитудой до 5,0. В населенных пунктах ощущался один из них", - сказали в ведомстве.

В регионе активны пяти вулканов. По мнению ученых, землетрясения пробудили некоторые из них.