Спасатели возобновили поиски семьи Усольцевых в тайге Красноярского края

Семья пропала 28 сентября во время похода

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 17 ноября. /ТАСС/. Спасатели после нескольких недель перерыва отправились в горно-таежную местность на поиски семьи Усольцевых, пропавших 28 сентября во время похода в Партизанском районе Красноярского края.

Об этом сообщает профессиональное аварийно-спасательное формирование Красноярского края "Спасатель".

"Сегодня спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда по заявке сотрудников полиции выехали в Партизанский район на повторные поиски семьи Усольцевых", - говорится в сообщении.

28 сентября супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь отправились в туристический поход в урочище Буратинка в окрестностях поселка Кутурчин Партизанского района. Через некоторое время они перестали выходить на связь. Вечером 12 октября активная фаза поисков была завершена. Семью искали более 1,5 тыс. человек из разных регионов России. Поиски признаны самыми масштабными в регионе. В конце октября на месте поисков ухудшилась погода: выпал снег, был сильный ветер. В последний раз о поисках Усольцевых спасатели сообщали в конце октября.