В Прикамье шесть человек остаются в тяжелом состоянии после ДТП

В стационарах Перми находятся 12 человек

Редакция сайта ТАСС

ПЕРМЬ, 17 ноября. /ТАСС/. После ДТП с автобусом в Пермском крае шесть человек остаются в тяжелом и крайне тяжелом состоянии . Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"В стационарах Перми находятся 12 человек. По состоянию на утро 17 ноября, два человека - в крайне тяжелом состоянии, четыре - в тяжелом, один пациент средней степени тяжести и пять - в удовлетворительном состоянии", - сообщили в Минздраве региона.

По информации ведомства, за минувшие сутки врачи выполнили необходимые диагностические и лечебные манипуляции, а также оперативное лечение. "По каждому пациенту организованы и проведены телемедицинские консультации с ведущими научными центрами страны", - добавили в министерстве.

ДТП произошло 14 ноября в 20:40 (18:40 мск) на 64-м км автодороги Р-243 в Кунгурском муниципальном округе вблизи деревни Черепахи. По предварительным данным Госавтоинспекции Прикамья, водитель микроавтобуса выехал на полосу встречного движения, чтобы уйти от столкновения с идущим впереди транспортным средством, где столкнулся с фурой. В результате аварии погибли семь человек, в том числе несовершеннолетняя девушка, 12 человек получили травмы.

По факту ДТП возбуждены два уголовных дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц) и по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), которые объединены в одно производство.