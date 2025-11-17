При возгорании на стройке элитного ЖК в центре Москвы никто не пострадал

Возгорание не затронуло квартиры

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Пожар на стройке элитного жилого комплекса (ЖК) Le Dome в центре Москвы потушен, пострадавших нет. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе "Группы ЛСР", которая является застройщиком проекта.

"На стройке в 12:27 по мск произошло возгорание стройматериалов подрядчика. Были вызваны службы МЧС. В настоящее время ситуация находится под контролем, пожар ликвидирован. Привлекалось шесть пожарных расчетов. Пострадавших не выявлено. Возгорание не затронуло квартиры", - сказали в ЛСР.

В пресс-службе опровергли ТАСС информацию СМИ о заблокированных работниках на верхних этажах стройки.

Ранее сообщалось, что в Соймоновском проезде загорелось строящееся пятиэтажное здание. В оперативных службах ТАСС уточнили, что пожар начался со строительных лесов и перекинулся на стройматериалы ЖК. В столичной Госавтоинспекции отметили, что движение автотранспорта ограничено в Курсовом переулке из-за пожара.