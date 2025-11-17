В ДНР после группового избиения подростка завели дело о хулиганстве

Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования

ДОНЕЦК, 17 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело о хулиганстве, совершенном группой лиц, возбуждено по факту избиения несовершеннолетней в Макеевке в ДНР, сообщили в Следственном комитете РФ.

"В социальных медиа сообщается, что в Макеевке группа подростков избила несовершеннолетнюю. Также в ее адрес высказывались угрозы. Произошедшее зафиксировано на видео. По данному факту следственными органами следственного управления СК России по ДНР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования.

В МВД по ДНР ранее сообщили, что инцидент произошел 25 октября в Советском районе Макеевки. Местная жительница заявила в полицию об избиении ее дочери группой подростков. Все участники инцидента установлены.