Hindustan Times: индиец потерял в одном ДТП 18 родственников

Сайед Рашид провожал своих родных на рейс в Саудовскую Аравию в международном аэропорту Хайдарабада

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 ноября. /ТАСС/. Индиец потерял 18 родственников в результате крупного ДТП с участием автобуса, который столкнулся с топливной автоцистерной в Саудовской Аравии. Об этом сообщила газета Hindustan Times.

35-летний Сайед Рашид провожал своих родных на рейс в Саудовскую Аравию в международном аэропорту Хайдарабада (индийский штат Телангана). Он вспоминает, что просил их не путешествовать всем составом, особенно с маленькими детьми. В автокатастрофе он потерял 18 близких - своих родителей, брата с его семьей, племянников и других родных.

Ранее телеканал India Today сообщил, что не менее 42 индийских паломников из штата Телангана южноазиатской республики погибли в крупном ДТП в Саудовской Аравии. Автокатастрофа произошла в понедельник рано утром, когда автобус, следовавший из Мекки в Медину, столкнулся с дизельной автоцистерной. По предварительным данным, удар был настолько сильным, что многие пассажиры погибли на месте, а несколько человек получили тяжелые травмы. Проводится расследование обстоятельств произошедшей трагедии.