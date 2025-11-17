ТАСС: пенсионерка и внучка пострадали в ДТП, спровоцированном пикапом ВСУ

У солдат ВСУ не могло быть боевой задачи, так как в последний раз "Герани" были замечены в небе Харьковской области в другом конце города и рано утром

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Пикап мобильной группы ПВО ВСУ "Титан ППО" нарушил правила ПДД, чем спровоцировал автомобильную аварию на западе Харькова, в результате которой пострадали пожилая женщина и ее внучка. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"Украинские "Титаны ППО" записали на свой счет очередную цель. Вот только сбили они не "Кинжал", не "Искандер" и даже не "Герань". Сегодня днем на западе Харькова пикап мобильной группы ПВО вылетел на встречку и спровоцировал ДТП, в результате которого пострадала пожилая женщина и ее внучка", - рассказал собеседник агентства, уточнив, что из военных никто не пострадал, а гражданских увезли в больницу.

Он отметил, что у солдат ВСУ не могло быть боевой задачи, так как в последний раз "Герани" были замечены в небе Харьковской области в другом конце города и рано утром. "Военнослужащие ВСУ специально нарушили ПДД без острой необходимости, думая, что за это им ничего не будет. Официальных комментариев от украинского командования, судя по всему, не будет", - подчеркнул представитель силовых структур.

Также он добавил, что соответствующие кадры публикуют Харьковские телеграм-каналы и блогеры.