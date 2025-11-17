В Первоуральске эвакуировали жителей дома, где мужчина угрожает взорвать гранату

На месте работают оперативные службы, здание оцеплено

Редакция сайта ТАСС

© Максим Слуцкий/ ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Жильцы дома в Первоуральске на ул. Малышева, 8, где мужчина угрожает взорвать гранату, эвакуированы. Как сообщил в своем Telegram-канале глава Первоуральска Игорь Кабец, дом оцеплен, на месте работают оперативные службы.

"Все жители дома эвакуированы и находятся в полной безопасности. На месте работают все силовые и оперативные службы, дом оцеплен", - написал он.

Кабец попросил горожан сохранять спокойствие, отметив, что ситуация находится под контролем.

Бойцы специальных подразделений ОМОН и СОБР выехали к дому в свердловском Первоуральске. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

"На место происшествия по указанию начальника Свердловского главка МВД Александра Мешкова для оказания практической помощи местному ОВД направлены наиболее профессиональные сыщики управления уголовного розыска ГУ МВД. <…> Также в эпицентр событий выдвинулись бойцы спецподразделений ОМОН и СОБР", - сказал полковник Горелых.

Ранее в оперативных службах региона сообщили ТАСС, что в одном из жилых домов Первоуральска мужчина угрожает взорвать гранату, на месте работают сотрудники силовых служб. Горелых сообщал, что сотрудники полиции работают с мужчиной, убеждая его добровольно открыть дверь и не усугублять свое положение. К месту переговоров доставлена его мать. Полицейские также выясняют, есть ли в квартире другие люди.