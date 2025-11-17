В Лискинском районе Воронежской области объявили угрозу удара БПЛА

Жителей призвали зайти в помещение и отойти от окон

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 17 ноября. /ТАСС/. Угроза непосредственного удара БПЛА объявлена на территории Лискинского района Воронежской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

"Лискинский район - тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения. Зайдите в помещение, отойдите от окон", - написал глава региона.

Ранее губернатор сообщал об угрозе непосредственного удара БПЛА на территории Бутурлиновского района.