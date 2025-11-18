Спасатели в поисках семьи Усольцевых обследовали пещеру под Красноярском

Пропавших найти не удалось

КРАСНОЯРСК, 18 ноября. /ТАСС/. Спасатели в поисках семьи Усольцевых, пропавших 28 сентября во время похода в Партизанском районе Красноярского края, обследовали пещеру глубиной 15 м, осмотрели гроты. Пропавшие не найдены, сообщает профессиональное аварийно-спасательное формирование Красноярского края "Спасатель".

28 сентября супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь отправились в туристический поход в урочище Буратинка в окрестностях поселка Кутурчин Партизанского района. Через некоторое время они перестали выходить на связь. Вечером 12 октября активная фаза поисков была завершена. Семью искали более 1,5 тыс. человек из разных регионов России. Поиски признаны самыми масштабными в регионе. В конце октября на месте поисков ухудшилась погода: выпал снег, был сильный ветер. Поиски Усольцевых возобновили 17 ноября.

"Краевые спасатели <…> обследовали пещеру глубиной 15 м, которая находится в 4 км от пос. Кутурчин. В пещере спасатели осмотрели все ходы и три грота. Следов пребывания пропавших граждан в пещере не обнаружено. Сегодня поиски будут продолжены", - говорится в сообщении.