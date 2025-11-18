В ликвидации возгорания газа под Омском участвуют около 20 человек

Причины ЧП устанавливают

Редакция сайта ТАСС

ОМСК, 18 ноября. /ТАСС/. Возгорание газа под Омском ликвидируют 18 сотрудников МЧС, сообщили ТАСС в главке ведомства по региону.

"В районе поселка Ростовка Омского района в поле произошло возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. По одной из версий, произошла утечка газа из газопровода. На месте от МЧС России задействованы 18 человек личного состава и 4 единицы техники. Причины происшествия устанавливаются", - сказали в МЧС.

Как сообщили ТАСС в оперативных службах, взрыв произошел на газораспределительной станции. "Сейчас поехали туда ремонтировать газовщики. Жертв и пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.