В Воронежской области объявляли опасность БПЛА

Предупреждение действовало около получаса

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 18 ноября. /ТАСС/. Режим опасности БПЛА объявляли на территории Воронежской области менее чем через два часа после отмены. Об этом в своем Telegram-канале сообщал губернатор Александр Гусев.

"Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона вновь объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России", - написал глава региона.

Позже опасность атаки отменили. Предупреждение было объявлено в 7:59 мск и действовало около получаса.

В новость внесены изменения (8:40 мск) - добавлена информация об отмене угрозы.