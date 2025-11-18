ФСБ показала видео допроса задержанных за шпионаж в Херсонской области

Женщины собирали и передавали сотрудникам ГУР МО Украины сведения о местах дислокации военных ВС РФ, а также маршрутах передвижения российской военной техники, сообщили в службе

Редакция сайта ТАСС

© ЦОС ФСБ России/ ТАСС

ТАСС, 18 ноября. Центр общественных связей ФСБ России опубликовал кадры с двумя женщинами, задержанными в Херсонской области за шпионаж в пользу Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины.

Правоохранители установили, что они собирали и передавали сотрудникам ГУР МО Украины через Telegram сведения о местах дислокации военных ВС РФ, маршрутах передвижения российской военной техники с целью уничтожения вооружения и личного состава.

Следственный отдел УФСБ России по Херсонской области завел уголовные дела по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Задержанных заключили под стражу.