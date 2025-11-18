Главаря "Махонинских" отправили под домашний арест

Объединение признали экстремистским

ЧЕЛЯБИНСК, 18 ноября. /ТАСС/. Суд в Челябинске избрал меру пресечения в виде домашнего ареста Александру Махонину по делу об организации преступного сообщества "Махонинские", которое было признано экстремистским. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Сегодня постановлением суда Александру Махонину, задержанному на прошлой неделе силовиками по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества), судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 10 суток", - сказал собеседник агентства.

Со ссылкой на оперативные службы региона 14 ноября сообщалось, что Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры, признав объединение "Махонинские" экстремистским, а также обратил в доход государства его имущество на сумму около 2,5 млрд рублей. В отношении Александра Махонина и других участников было возбуждено уголовное дело по статье об организации преступного сообщества. После окончания судебного заседания его задержали на крыльце суда.

Ранее со ссылкой на правоохранительные органы сообщалось, что следственно-оперативные действия провели силовики в одном из частных домов Челябинска, который, как считают оперативники, принадлежит объединению "Махонинские". Само это объединение было выявлено в ходе надзора за исполнением противоэкстремистского законодательства. Объединению принадлежало большинство торговых точек в Челябинске, 109 объектов недвижимости и 12 транспортных средств.