На Украине по делу Миндича арестовали бывшего вице-премьера Чернышова

Алексея Чернышова заключили под стражу до 16 января включительно

Редакция сайта ТАСС

Алексей Чернышов © Sean Gallup/ Getty Images

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) избрал меру пресечения бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Украины Алексею Чернышову, который приходится другом и кумом Владимиру Зеленскому, в виде содержания под стражей сроком на два месяца с возможностью внесения залога.

Чернышова арестовали до 16 января включительно. Сумма залога составляет 51,6 млн гривен ($1,2 млн). "[Применить] меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней", - зачитал решение судья. Трансляция велась на YouTube-канале ВАКС.

11 ноября Чернышову были предъявлены обвинения как фигуранту коррупционной схемы бизнесмена Тимура Миндича. В июне Чернышову, еще как действующему министру, также были предъявлены обвинения в коррупции. По тому делу суд избрал ему меру пресечения в виде залога. Решение взять его под стражу по новому делу экс-министр назвал "шокирующим". "Такое решение для меня выглядит шокирующим, я считаю его достаточно абсурдным", - прокомментировал он в зале суда.

Судебное заседание по избранию меры пресечения Чернышову продолжалось два дня. Экс-министр на пленках из квартиры Миндича проходит под кличкой Че Гевара, а его жена Светлана - под прозвищем Профессор. По данным следствия, Чернышов через жену получил от группы Миндича более $1,2 млн и почти €100 тыс. наличными.