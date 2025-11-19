Экс-боевик "Айдара" раскаялся в убийствах людей в ЛНР и Киеве

Николай Гавриляк сдался в плен в Днепропетровской области

ДОНЕЦК, 19 ноября. /ТАСС/. Бывший боевик запрещенной в России группировки "Айдар" Николай Гавриляк, сдавшийся в плен ВС РФ, раскаялся в убийствах мирных жителей в ЛНР и на "майдане" в Киеве. В беседе с ТАСС он попросил записать обращение к родным тех, кто погиб по его вине.

"Я очень сожалею о том, что случилось, и прошу прощения у людей, у которых я забрал отца, брата, мать или всех, у кого я забрал жизнь. Я очень сожалею и прошу прощения. Люди, простите меня. Люди Донбасса, простите. Я искренне прошу вас", - обратился боевик.

12 ноября ТАСС опубликовал видео, на котором Гавриляк признается в расстрелах и пытках жителей населенного пункта Счастье в ЛНР. Кроме того, по признаниям боевика, он принимал участие в расправах над силовиками на "майдане" в Киеве в 2014 году.

Гавриляк сдался в плен в Днепропетровской области, будучи солдатом 23-й отдельной механизированной бригады ВСУ, куда попал за дезертирство и неподчинение.