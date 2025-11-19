В монастыре под Волгоградом установили дополнительные видеокамеры

Такое решение приняли после попытки незаконной эксгумации солдат вермахта

ВОЛГОГРАД, 19 ноября. /ТАСС/. Дополнительные видеокамеры установили на территории Свято-Вознесенского монастыря в Волгоградской области после попытки незаконной эксгумации солдат вермахта, которую ранее пресекли спецслужбы региона. Об этом ТАСС сообщили в Волгоградской епархии Русской православной церкви.

Ранее управление ФСБ России по Волгоградской области сообщало о попытке эксгумации останков солдат вермахта, которую зафиксировали на территории Свято-Вознесенского женского монастыря в Дубовском районе Волгоградской области, для дальнейшего проведения церемонии перезахоронения. По данным спецслужб, провокационная акция организована посольством ФРГ в Москве через возможности Народного союза Германии по уходу за военными захоронениями.

"В настоящее время для более усиленного контроля за территорией в монастыре установлены дополнительные камеры видеонаблюдения", - сообщили в епархии. Там отметили, что возможность усиления мер безопасности на других объектах монастыря будет рассматриваться отдельно.

"Решения о целесообразности усиления охраны на объектах Волгоградской епархии будут приниматься в зависимости от фактической ситуации на каждом из объектов", - добавили в епархии.

Ранее в епархии сообщали, что попытка эксгумации солдат вермахта проводилась за оградой монастыря - на территории пастбища.

По факту произошедшего объявлено официальное предостережение представителю "Народного союза Германии по уходу за военными захоронениями" по ст. 275.1 УК России о недопустимости действий, способствующих реализации угроз безопасности РФ. После этого член комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Андрей Гимбатов заявил ТАСС, что намерен добиться проверки деятельности причастных организаций, предусмотрев возможность лишения регистрации юрлиц на деятельность в России.