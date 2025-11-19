В Челябинске арестовали адвоката по делу о передаче 2 млн рублей взятки

Заручившись поддержкой в правоохранительных органах, злоумышленник предложил свои услуги в качестве посредника при передаче взятки должностным лицам

ЧЕЛЯБИНСК, 19 ноября. /ТАСС/. Суд в Челябинской области избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении адвоката, проходящего по делу о посредничестве в передаче не менее 2 млн рублей в качестве взятки за смягчение обвинительного приговора. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Челябинской области.

"По ходатайству следователя СК России в отношении адвоката адвокатской палаты Челябинской области, обвиняемого в посредничестве во взяточничестве, Тракторозаводским районным судом города Челябинска избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 18 января 2026 года", - сказано в сообщении.

Ранее ТАСС в пресс-службе управления ФСБ России по Челябинской области сообщили, что адвокат в Челябинске задержан сотрудниками управления ФСБ России по региону в рамках дела о посредничестве в передаче не менее 2 млн рублей в качестве взятки за смягчение обвинительного приговора.

В управлении пояснили, что, адвокат, представляя законные интересы своего подзащитного, убедил последнего в оказании ему содействия в смягчении обвинительного приговора. Заручившись поддержкой в правоохранительных органах, злоумышленник предложил свои услуги в качестве посредника при передаче взятки должностным лицам (предварительная сумма взятки составила не менее 2 млн рублей). Он был задержан сотрудниками УФСБ с поличным.

По информации пресс-службы, следственным управлением СК России по Челябинской области в отношении адвоката возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).