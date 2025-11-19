В Челябинске арестовали начальника туберкулезной больницы ФСИН

Его обвиняют в получении взятки в крупном размере

Редакция сайта ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 19 ноября. /ТАСС/. Суд в Челябинске арестовал до 18 января 2026 года начальника Специальной туберкулезной больницы №3 ГУ ФСИН России по Челябинской области подполковника внутренней службы Евгения Архипова. Он был задержан сотрудниками УФСБ совместно с ГУ СБ ФСИН России по делу о взяточничестве, сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

"По ходатайству следователя СК России в отношении начальника исправительного учреждения ГУ ФСИН России по Челябинской области, обвиняемого в получении взятки в крупном размере, Металлургическим районным судом Челябинска избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 18 января 2026 года", - сказали в пресс-службе.

Ранее со ссылкой на правоохранительные органы сообщалось, что сотрудники УФСБ России по Челябинской области совместно с коллегами из ГУ СБ ФСИН России задержали первого заместителя начальника регионального ГУ ФСИН полковника внутренней службы Сергея Бульчука, начальника ОСБ ГУ ФСИН полковника внутренней службы Олега Мохова и главного бухгалтера ведомства полковника внутренней службы Марину Уфимцеву. Они обвиняются по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), п. "г", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Решением суда также заключены под стражу.