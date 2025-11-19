На перегоне Шамары - Кордон задержали 10 поездов после возгорания вагонов

Движение осуществляется по измененному маршруту

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Задержку 10 пассажирских поездов зафиксировали после возгорания вагонов на перегоне Шамары - Кордон, движение на перегоне осуществляется по измененному маршруту. Об этом сообщили в Telegram-канале Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД).

"Движение поездов на перегоне Шамары - Кордон организованно измененным маршрутом. На текущий момент в пути следования задерживаются 10 пассажирских поездов", - говорится в сообщении.

Речь идет о поездах №92 Москва - Северобайкальск, №70 Москва - Чита, №146 Санкт-Петербург - Челябинск, №10 Москва - Владивосток, №14 Санкт-Петербург - Новокузнецк, №78 Москва - Абакан, №72 Санкт-Петербург - Екатеринбург, №9 Владивосток - Москва, №73 Тюмень - Санкт-Петербург и №69 Чита - Москва.

Составы следуют через станции Чусовская, Нижний Тагил с выходом на основной маршрут по станциям Екатеринбург и Пермь соответственно. Пассажирам оказывают всестороннюю помощь и содействие, в вагонах поддерживается комфортная температура, отметили в ФПК.

Вечером 19 ноября на перегоне Шамары - Кордон двухпутного электрифицированного участка Пермь - Кузино Свердловской железной дороги (СвЖД) произошло возгорание двух вагонов-цистерн в хвостовой части грузового поезда. К месту происшествия были направлены два пожарных поезда. В 01:19 мск 20 ноября в РЖД сообщили, что возгорание вагонов-цистерн полностью ликвидировали.