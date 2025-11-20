Над Тульской областью уничтожили семь украинских беспилотников

Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев

ТУЛА, 20 ноября. /ТАСС/. Силы противовоздушной обороны РФ уничтожили семь украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

"Ночью подразделениями ПВО Минобороны России в небе над Тульской областью уничтожено семь украинских беспилотников. Пострадавших нет", - написал он.

По словам губернатора, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировали.