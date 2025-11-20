Киев обещал $5 тыс. за подготовку теракта против высокопоставленного военного в ДНР

Задержанный заявил, что он оказался расходным материалом для украинских спецслужб

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Украинские спецслужбы обещали $5 тыс. жителю ДНР, который должен был передать высокопоставленному военному пиво с отравляющим веществом. Об этом задержанный рассказал сотрудникам ФСБ.

"Сразу была оговорена сумма, что за передачу посылки дальше мне будет выплачено 5 тысяч долларов. По факту я оказался расходным материалом для украинских спецслужб", - сказал он.

Согласно информации из видео ФСБ, мужчина был задержан во время передачи пакета с отравленным пивом. Сначала он сказал, что не знает, за что задержан, и должен был передать подарок - импортное пиво. Но когда понял, что сотрудникам ФСБ известно, что в пиве находится яд, мужчина ответил: "Думаю, оно отравленное".

По словам задержанного, в Telegram ему написал неизвестный, представитель спецслужб Украины. "Мне было предложено заработать денег. По присланным координатам мне надо было забирать посылки. Это было поле. В момент, когда я подходил к точке, подлетел квадрокоптер, сбросил мне на небольшой высоте два тубуса", - рассказал он. Подобным образом он забрал вторую посылку. Их он хранил у себя дома. Кураторов при этом интересовало, не разбились ли они. Перед передачей "подарка" мужчину проинструктировали, как он должен действовать: оставить дома телефон, пиво упаковать в перчатках в пакет.

Ранее в ФСБ сообщили о задержании жителя ДНР, который пытался передать высокопоставленному военному две упаковки бутылок британского пива с отравляющим веществом.