В Новой Каховке два человека пострадали при атаке ВСУ
Редакция сайта ТАСС
14:08
ГЕНИЧЕСК, 20 ноября. /ТАСС/. Два мирных жителя получили ранения в результате атаки дрона ВСУ в Новой Каховке Херсонской области. Об этом сообщил и. о. главы городского округа Новая Каховка Владимир Оганесов.
"Вражеский беспилотник атаковал гражданский легковой автомобиль. Жестокая и абсолютно бессмысленная атака. Машина, не имеющая ни малейшего отношения к военной инфраструктуре. По предварительной информации, двое местных жителей получили ранения", - написал он в своем телеграм-канале.
Ранее он сообщил о ранении одного мирного жителя в Днепрянах.