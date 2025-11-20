В Новой Каховке два человека пострадали при атаке ВСУ

Украинский беспилотник атаковал гражданский легковой автомобиль

ГЕНИЧЕСК, 20 ноября. /ТАСС/. Два мирных жителя получили ранения в результате атаки дрона ВСУ в Новой Каховке Херсонской области. Об этом сообщил и. о. главы городского округа Новая Каховка Владимир Оганесов.

"Вражеский беспилотник атаковал гражданский легковой автомобиль. Жестокая и абсолютно бессмысленная атака. Машина, не имеющая ни малейшего отношения к военной инфраструктуре. По предварительной информации, двое местных жителей получили ранения", - написал он в своем телеграм-канале.

Ранее он сообщил о ранении одного мирного жителя в Днепрянах.