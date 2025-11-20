ТАСС: обвиняемый в убийствах девушек в Подмосковье искал няню для ребенка

В правоохранительных органах сообщили, что мужчина знакомился с жертвами на сайте

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Житель Подмосковья, обвиняемый в убийствах девушек и изнасилованиях, искал няню для своего ребенка. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"У обвиняемого на самом деле был ребенок. На сайте, где он знакомился с потерпевшими, мужчина искал няню именно для него", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, 46-летний житель Богородского округа обвиняется в убийстве двух девушек, в склонении к употреблению наркотиков двух других девушек, а также в изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера. Известно, что жертв обвиняемый искал на одном из интернет-сервисов для размещения объявлений, подбирая няню для ребенка. Девушки приезжали к нему в дом, проживали там, а потом бесследно исчезали.