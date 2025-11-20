ТАСС: обвиняемый в убийствах девушек в Подмосковье был судим за кражу и разбой

Жертв злоумышленник искал на сервисе для размещения объявлений, подбирая няню для ребенка

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Мужчина, обвиняемый в убийствах девушек в Московской области, был ранее судим за кражу и разбой. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Обвиняемый был ранее судим по ст. 158 ("Кража") и 162 ("Разбой") УК РФ", - сказал собеседник агентства.

46-летний мужчина обвиняется в убийстве двух девушек, в склонении к употреблению наркотиков двух других девушек, в изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера. Дело возбуждено ГСУ СК по Московской области. Жертв злоумышленник искал на сервисе для размещения объявлений, подбирая няню для своего ребенка. Девушки приезжали к нему в дом, жили там, а потом бесследно исчезали.