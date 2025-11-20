В Иркутской области задерживаются два поезда из-за схода вагонов с рельсов

Максимальное время задержки составляет до 2,5 часа

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Два пассажирский поезда задерживаются в пути после схода вагонов и локомотива грузового поезда с рельсов в Иркутской области. Об этом сообщила Федеральная пассажирская компания (ФПК, "дочка" РЖД) в Telegram-канале.

"В связи со сходом вагонов и локомотива грузового поезда на станции Облепиха Восточно-Сибирской железной дороги задерживаются два пассажирских поезда: №9 Владивосток - Москва, №69 Чита - Москва", - говорится в сообщении.

Максимальное время задержки пассажирских поездов составляет до 2,5 часа.

Ранее в Telegram-канале Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД) сообщили о сходе вагонов и локомотива грузового поезда с рельсов на станции Облепиха 21 ноября в 01:15 по местному времени. На место происшествия направлены восстановительные поезда. По предварительной информации, в результате происшествия пострадавших и угрозы экологии нет.