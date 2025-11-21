В Приангарье из-за схода с рельсов вагонов с углем задерживаются пять поездов

Движение на железной дороге перекрыли

ИРКУТСК, 21 ноября. /ТАСС/. Пять пассажирских поездов задерживаются из-за схода с рельсов грузового поезда в Иркутской области, сообщается в Telegram-канале Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД).

"В связи со сходом вагонов и локомотива грузового поезда на станции Облепиха Восточно-Сибирской железной дороги задерживаются пять пассажирских поездов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что задержаны поезда по направлению Владивосток - Москва, Чита - Москва, Иркутск - Абакан, Иркутск - Красноярск и Иркутск - Тайшет.

Ранее в ВСЖД сообщали, что из-за схода поезда никто не пострадал. По данным ГУ МЧС по Иркутской области, с рельсов сошли восемь вагонов с углем. Движение поездов перекрыто.