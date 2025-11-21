Опубликовано видео с места схода вагонов с рельсов в Приангарье

По предварительным данным, пострадавших нет

Редакция сайта ТАСС

© Официальный Telegram-канал Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры/ ТАСС

ТАСС, 21 ноября. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура опубликовала в своем Telegram-канале кадры с места схода с рельсов вагонов и локомотива на станции Облепиха Восточно-Сибирской железной дороги в Иркутской области.

Как сообщили в Восточно-Сибирской железной дороге, предварительно, при происшествии никто не пострадал, угрозы для экологии нет. Там добавили, что ожидаются задержки пассажирских составов.

По данным ГУ МЧС по региону, с рельсов сошло восемь вагонов, груженых углем; движение поездов перекрыли.