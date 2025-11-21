Экс-замначальника Генштаба ВСУ Артеменко объявили в розыск
04:48
МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Артур Артеменко, которому заочно предъявлено обвинение за многочисленные обстрелы населенных пунктов ДНР, объявлен в розыск. Это следует из базы розыска МВД РФ.
"Разыскивается по статье УК РФ", - сказано в базе.
СК РФ ранее предъявил заочное обвинение Артеменко. По данным следствия, выполняя его преступные указания, военнослужащие ВСУ осуществляли многочисленные обстрелы населенных пунктов Донбасса, в результате которых были ранены и погибли 222 человека, в том числе 17 детей, а также разрушены более 130 объектов гражданской инфраструктуры.
Артеменко занимал должность с февраля 2017 года по июль 2019 года.