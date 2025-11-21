В Дакке из-за землетрясения погибли три человека
Редакция сайта ТАСС
07:21
НЬЮ-ДЕЛИ, 21 ноября. /ТАСС/. В Дакке три человека погибли, несколько получили ранения в результате землетрясения магнитудой 5,7, которое произошло утром в пятницу. Об этом сообщила газета Daily Star.
По данным метеорологического департамента страны, толчки были зафиксированы в 10:38 (07:38 мск). Во время землетрясения жители разных районов Дакки в панике выбегали из домов. Подземные толчки ощущались также в ряде других регионов Бангладеш и Индии.
В одном из районов Дакки обрушилось кирпичное ограждение на крыше семиэтажного здания. "Трое прохожих получили смертельные травмы. Район, в котором произошло обрушение, оцеплен", - заявили в полиции города.