Число пострадавших в ДТП под Тверью выросло до четырех

В аварии столкнулись автобус и грузовик

Редакция сайта ТАСС

ТВЕРЬ, 21 ноября. /ТАСС/. После ДТП с участием автобуса и грузового автомобиля на 165-м км федеральной трассы М-10 "Россия" под Тверью четыре человека обратились за медицинской помощью . Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

Ранее сообщалось об одном пострадавшем. "В результате ДТП за медицинской помощью обратились четыре человека", - отметили в пресс-службе.

По предварительной информации, на 165-м км трассы М-10 "Россия" в Калининском муниципальном округе водитель грузового автомобиля по неустановленной причине совершил столкновение с автобусом, вследствие чего последний съехал в кювет и опрокинулся.