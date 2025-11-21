Число жертв землетрясения в Бангладеш возросло до шести

Не менее 100 человек получили ранения

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 ноября. /ТАСС/. Не менее шести человек погибли в результате землетрясения магнитудой 5,7, которое произошло утром в пятницу в Дакке. Об этом сообщил телеканал DBC.

Газета Daily Star сообщила, что не менее 100 человек получили ранения. По ее данным, пострадали рабочие швейной фабрики в округе Газипур вблизи Дакки, когда они выходили из зданий во время подземных толчков.

Издание также сообщило о 20 раненых, среди которых 6 студентов, поступивших в больницу Дакки. Один из раненых находится в тяжелом состоянии.

Сильные подземные толчки ощущались также в городе Калькутта (индийский штат Западная Бенгалия). Информации о погибших или серьезных разрушениях в Индии не поступало.