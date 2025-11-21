Снежный покров в горах Адыгеи осложнил поиски пропавшего туриста

Поиски продолжаются третьи сутки

МАЙКОП, 21 ноября. /ТАСС/. Поиски пропавшего в районе горы Тыбга в Адыгее туриста из Краснодара осложнены скальным рельефом и глубоким снежным покровом, они продолжаются третьи сутки. Об этом сообщила пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России.

В сообщении говорится, что спасатели Адыгейского ПСО МЧС РФ третий день ищут туриста, который пропал в горах. К месту поиска выехали еще четыре спасателя Адыгейского поисково-спасательного отряда им. А. М. Носкова - филиала ЮРПСО МЧС РФ, для усиления группировки из Майкопа. Сейчас "сотрудники МЧС в составе девяти человек обследуют" склоны горы Тыбги. Работу осложняют сложный скальный рельеф и глубокий снежный покров.

Уточняется, что также поиск туриста также ведут госинспекторы Северного и Восточного участковых лесничеств Кавказского заповедника.

42-летний житель Краснодара отправился в поход вместе с подругой. 17 ноября мужчина решил один подняться с Турового балагана в сторону вершины Тыбги (высота 3 064 метра). Около суток спутница прождала его в базовом лагере и днем 18 ноября самостоятельного спустилась в поселок Гузерипль, сообщив о произошедшем сотрудникам заповедника.