ФСБ показала видео с задержанным за передачу координат российских установок

Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима

ТАСС, 21 ноября. ФСБ показала видео задержания бывшего служащего войск противовоздушной обороны Украины, приговоренного к 12 годам лишения свободы за передачу ВСУ данных о местоположении сил ПВО России в Бердянске.

На кадрах также видно заседание суда по делу обвиняемого.

Установлено, что, в феврале 2023 года мужчина решил передавать украинской стороне данные о местоположении подразделений армии России для нанесения по ним в дальнейшем ракетно-бомбового удара. Для этого он выслал в чат-бот проукраинского канала, созданного специально для жителей Бердянска, данные, а также фото- и видеометарилы с привязкой к узнаваемой местности. Каждый раз после отправки ему приходило сообщение "спасибо за данную информацию".

Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.