Экс-сотрудника орловской колонии осудили по делу о ДТП

Ему назначили четыре года девять месяцев колонии-поселения

ОРЕЛ, 21 ноября. /ТАСС/. Кромской районный суд Орловской области назначил четыре года девять месяцев колонии-поселения экс-сотруднику ФКУ ИК-6 УФСИН Орловской области по делу о ДТП с четырьмя погибшими. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Авария произошла 22 августа около 09:20 мск на трассе М-2 "Крым" в Кромском районе Орловской области. В результате столкновения автомобилей Lada Vesta и "Газель" погибли четыре человека, еще четверо пострадали, здоровью одного из пассажиров был причинен тяжкий вред. Двое погибших являлись сотрудниками УФСИН России по региону.

"В Кромском районе за совершение ДТП осужден бывший сотрудник исправительной колонии. <...> Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 9 месяцев с отбыванием в колонии-поселении", - говорится в сообщении пресс-службы СУ СК РФ по Орловской области.

Бывший сотрудник колонии признан виновным по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть более двух лиц).

Как сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры региона, суд установил, что в августе 2025 года мужчина управлял автомобилем на дороге М-2 "Крым" на территории Кромского района, и в нарушение правил дорожного движения превысил допустимую скорость движения, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем. Как добавили в пресс-службе надзорного ведомства, приговором суда мужчина также лишен права управления транспортными средствами на два года девять месяцев.