ВВС Индии: пилот разбившегося на авиашоу в Дубае истребителя погиб

В военно-воздушных силах республики сообщили о создании следственной комиссии для установления причин несчастного случая

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 ноября. /ТАСС/. Пилот разбившегося на авиашоу в Дубае индийского истребителя Tejas погиб, начато расследование обстоятельств крушения самолета. Об этом говорится в заявлении индийских военно-воздушных сил.

"Сегодня во время авиационного показа на авиасалоне в Дубае потерпел крушение самолет ВВС Индии Tejas. Пилот получил смертельные травмы в результате аварии", - заявили в ВВС страны.

"В настоящее время создается следственная комиссия для установления причин несчастного случая", - отметили в военно-воздушных силах республики.

ВВС Индии выразили соболезнования семье погибшего летчика.

Ранее корреспондент ТАСС, освещающий авиасалон в Дубае, сообщил, что предварительно индийский многоцелевой истребитель Tejas разбился в ходе летной программы.

Легкий многоцелевой истребитель Tejas производится индийской компанией Hindustan Aeronautics Limited (HAL). Работы по его созданию начались в 1980-х годах, первый полет самолет совершил в 2001 году. В 2015 году было принято решение поставить истребитель на вооружение индийских ВВС. Минобороны Индии планируют в течение 15 лет принять на вооружение 180 Tejas Mk1A и 108 усовершенствованных Tejas Mk2.