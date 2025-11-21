Аварийные службы ликвидируют последствия инцидента на Dubai Airshow

Правительство Дубая также подтвердило гибель пилота

Редакция сайта ТАСС

ДУБАЙ, 21 ноября. /ТАСС/. Пожарные и аварийные службы ликвидируют последствия крушения индийского истребителя Tejas на международной авиационной выставке Dubai Airshow. Об этом сообщила пресс-служба правительства Дубая.

Читайте также

Катастрофа на глазах зрителей. Главное о крушении истребителя на Dubai Airshow

"Пожарные и аварийные службы оперативно отреагировали на инцидент и в настоящее время занимаются ликвидацией последствий на месте происшествия", - говорится в заявлении, опубликованном на странице пресс-службы в X.

Правительство Дубая также подтвердило гибель пилота, о чем ранее сообщили индийские военно-воздушные силы.