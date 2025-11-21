Эксперт Линганна назвал предполагаемую причину крушения истребителя Tejas

Это могло случиться из-за потери тяги, считает индийский эксперт по вопросам обороны и авиапромышленного сектора

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 ноября. /ТАСС/. Потеря тяги могла стать причиной крушения индийского истребителя Tejas во время демонстрационного полета на Dubai Air Show. Об этом заявил ТАСС индийский эксперт по вопросам обороны и авиапромышленного сектора Гириш Линганна.

Он обратил внимание на климатические условия, при которых проходил полет. "В экстремально горячем воздухе его плотность снижается, что уменьшает тягу двигателя во время резких маневров. Если двигатель на мгновение потерял мощность, пилоту могло быть сложно изменить угол атаки вовремя", - сказал он.

По словам Линганны, вероятно, когда пилот попытался катапультироваться, самолет уже находился слишком низко. "И времени или высоты, чтобы безопасно покинуть машину, у него практически не оставалось", - сказал эксперт.

Он отметил, что для установления точной причины происшествия необходимо провести тщательное расследование. Линганна напомнил, что Tejas на протяжении трех лет выполнял полеты без каких-либо инцидентов.

Ранее ВВС Индии подтвердили, что на Dubai Air Show разбился индийский истребитель Tejas. Пилот погиб. В ВВС республики сообщили о начале расследования обстоятельств крушения самолета.

Легкий многоцелевой истребитель Tejas производится индийской компанией Hindustan Aeronautics Limited (HAL). Работы по его созданию начались в 1980-х годах, первый полет самолет совершил в 2001 году. В 2015 году было принято решение поставить истребитель на вооружение индийских ВВС. Минобороны Индии планируют в течение 15 лет принять на вооружение 180 Tejas Mk1A и 108 усовершенствованных Tejas Mk2.