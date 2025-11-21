В воронежском СНТ обнаружили неразорвавшиеся части сбитых 18 ноября ракет

Транспортировка невозможна, их подорвут на месте

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 21 ноября. /ТАСС/. Неразорвавшиеся блоки сбитых 18 ноября над Воронежем ракет обнаружили в садовом некоммерческом товариществе на территории города. Транспортировка этих частей невозможна, поэтому ликвидировать их придется на месте обнаружения, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

"При обследовании территории Воронежа после сбития ракет 18 ноября в садоводческом товариществе на юго-западе города обнаружены взрывоопасные элементы. Один из неразорвавшихся блоков лежит в 150 метрах от ближайших строений, а другой - возле дачного дома. Территория оцеплена, обследование длилось не один день. Саперы вынуждены констатировать: транспортировка невозможна - только подрыв на месте", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Постоянно проживающих в СНТ людей на время работ эвакуируют. Но, скорее всего, ближайшие здания получат повреждения, отметил Гусев. Он сообщил о поручении проработать с их собственниками вопрос размещения в ПВР, а также всех возможных мер поддержки и компенсаций.

Взрывные работы проведут 22 ноября, около 14 часов.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила о попытке нанесения ракетного удара по гражданским объектам в глубине территории РФ 18 ноября. По городу Воронежу противником были применены четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США. В ходе противоракетного боя российскими боевыми расчетами зенитной ракетной системы С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь" все ракеты были сбиты. Жертв и пострадавших не было, первые фрагменты сбитых ракет обнаружили на территории геронтологического центра и детского дома.