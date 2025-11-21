Адвокаты обжалуют приговор вдове рэпера Картрайта по делу о его убийстве

Марину Кохал осудили на 12,5 года

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноября. /ТАСС/. Адвокаты Марины Кохал, вдовы рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко), осужденной на 12,5 года колонии за его убийство, сообщили журналистам о несогласии с приговором и намерении его обжаловать после ознакомления с мотивировкой решения, передает корреспондент ТАСС.

"Мы считаем, что приговор незаконный, несправедливый, даже в части такой строгости наказания, и, соответственно, считаем, что Кохал невиновна, и будем бороться дальше", - пояснила адвокат Ирина Скурту.

Ее коллега, адвокат Сергей Лукьянов добавил, что приговор "будет обжалован в любом случае" после того, как сторона защиты ознакомится с полным текстом решения - он будет изготовлен через неделю.

В свою очередь Антон Кобит, представитель потерпевшей по делу, матери Юшко, заявил прессе, что доволен приговором и назвал назначенное Кохал наказание справедливым. "Мы рады, что из здания суда осужденная Кохал уйдет не прогуливаться по Невскому проспекту, а под конвоем поедет в места изоляции от общества. Мы рады, что не позволили осужденной Кохал с ее нелепой версией о передозировке наркотиками, а следовательно и смерти от этого Александра Юшко, очернить его светлое имя", - сказал Кобит.

Как сообщалось ранее 21 ноября, суд приговорил Кохал к 12,5 года колонии общего режима за убийство мужа, осужденную взяли под стражу в зале суда. При оглашении решения фигурантке стало плохо, в здание суда приезжала бригада медиков, которые оказали Кохал первую помощь, после чего она была отправлена под конвоем в СИЗО.

О деле

Судебный процесс по делу Кохал, которая не признает своей вины, шел с мая 2022 года. Изначально обвиняемая подала ходатайство о рассмотрении дела присяжными, однако в ходе предварительных слушаний отказалась от него. Летом 2024 года стало известно, что дело передано на рассмотрение новому судье, так как предыдущая ушла в отставку

По версии обвинения, женщина решила убить своего мужа из личной неприязни, для чего приобрела инсулиновый препарат "Новорапид флекспен" и ввела его мужу обманным путем, отчего Юшко впал в состояние гипогликемической комы. Кохал не оказала ему медицинскую помощь, вследствие чего мужчина умер, а затем, по версии обвинения, расчленила тело с помощью ножовки и ножа на 15 частей, чтобы скрыть преступление. Часть внутренних органов Кохал уничтожила неустановленным способом, часть подвергла воздействию низких температур, влажной среды и поваренной соли.

Расчлененное тело Юшко нашли в квартире дома №134 по Невскому проспекту в конце июля 2020 года. Обвинение по делу предъявили вдове рэпера, женщину поместили под стражу. Сама Кохал заявляла, что расчленила тело супруга для того, чтобы скрыть его смерть от передозировки наркотиков. В октябре 2021 года суд перевел Кохал под домашний арест, а в марте 2022 следствие начало производство по второй уголовной статье о надругательстве над телом умершего. В августе 2024 года меру пресечения Кохал изменили на запрет определенных действий.

Останки Александра Юшко в декабре 2021 года захоронили в городе Белая Церковь Киевской области, где похоронен отец музыканта.